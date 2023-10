REPORTAGE - Pont du Gard : vous n'avez pas tout vu !

Canoës et kayaks sont les meilleurs moyens pour découvrir les dessous du Pont du Gard. "Quand on s'arrête sous le pont, c'est impressionnant et ça nous permet de voir les détails de la construction. On se dit comment ils ont pu faire ça à l'époque", confie une touriste. L'entrée du canal est au troisième étage. L'intérieur d'une canalisation aide à mieux comprendre les secrets de construction des Romains.