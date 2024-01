VIDÉO - Dans cette famille fan de Disney, on regarde "La Reine des neiges" tous les jours

Les adultes se réfugient parfois dans le monde imaginaire de leurs dessins animés préférés. Passionnée par la Reine des neiges, Élodie, 32 ans, visionne avec sa famille le même film quotidiennement, et collectionne le moindre article Disney. Une équipe de "Sept à Huit" l'avait rencontrée en 2021 dans un reportage rediffusé sur TF1 ce dimanche 31 décembre.

Un rituel qui dure depuis de nombreuses années. Tous les jours, la famille que rencontre une équipe de "Sept à Huit" dans le reportage ci-dessus passe à nouveau le DVD du dessin animé la Reine des neiges 1, sorti en 2013. La maman, Élodie, 32 ans, collectionne toutes sortes d'articles Disney depuis son adolescence. Cette grande enfant dépense une centaine d'euros par mois en produits dérivés, la plupart consacrés à la Reine des neiges, jusqu'au shampoing de ses enfants. Son chat porte quant à lui le nom du bonhomme de neige du film. "Lui c'est Olaf (...), il est pareil, il aime bien les gros câlins", s'exclame Elodie, l'animal dans les bras.

L'enfance a été très courte pour moi, je retourne donc en enfance à 32 ans Elodie

La passion d'Élodie pour les héroïnes virtuelles remonte à son enfance. Dans le reportage de "Sept à Huit" à retrouver en tête de cet article, diffusé en février 2021 et que les téléspectateurs de TF1 ont pu redécouvrir ce dimanche 31 décembre, on peut la voir poser sur une photo de classe, vêtue d'un pull à l'effigie de la petite sirène. "J'étais l'aînée de six enfants (...), forcément, j'ai dû grandir plus vite que les autres, et j'ai dû m'occuper très rapidement de mes frères et sœurs. L'enfance a été très courte pour moi, je retourne donc en enfance à 32 ans", analyse Élodie devant une étagère entière dédiée aux peluches et poupées de dessins animés. "Si je l'écoutais, le papier peint de la maison serait Disney, là j'ai dit non, on met du neutre", plaisante son mari.

Sur les réseaux sociaux, des fans fascinés par Elsa et Anna, les deux sœurs stars du film, échangent quotidiennement. Sur Facebook par exemple, la page officielle du dessin animé est suivie par 23 millions de personnes dans le monde, de tous les âges. Un univers parallèle dont Disney sait parfaitement tirer profit, sortant le deuxième volet de la Reine des neiges en 2019, le plus gros succès des films d'animation.

Le parc d'attraction Disneyland Paris surf ainsi sur ce triomphe, lançant début 2020 une saison entièrement consacrée au royaume enneigé. Élodie et ses enfants se sont alors offerts deux jours sur place : "Ça fait cinq mois qu'on a réservé, il est temps d'y aller. Je n'ai pas dormi de la nuit mais en réalité ça fait une semaine que je ne dors plus", se réjouit la mère de famille face à la caméra de "Sept à Huit". Elle a par ailleurs réservé une nuit dans l'hôtel le plus luxueux, où la chambre coûte habituellement 1000 euros pour quatre personnes. "Depuis le temps qu'elle voulait cet hôtel-là. Cela fait quatorze ans qu'on est ensemble et quatorze ans qu'elle m'en parle", commente son mari.