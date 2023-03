VIDÉO - 15 œuvres volées en 2022 : comment les musées renforcent leur sécurité

Dans certains musées, des failles dans le système de vidéosurveillance ont été constatées. C'est ce qui est arrivé au Musée d'art contemporain d'Orléans. En juin 2022, une toile d'un artiste féministe, exposée à l'extérieur, a été volée. Depuis, l'artiste a recréé l'œuvre, et le musée a renforcé sa sécurité. En plus des traditionnelles caméras et alarmes aux fenêtres, l'institut Giacometti à Paris a installé des détecteurs de vibration sous les sculptures. En 2022, une quinzaine d'œuvres d'art ont été volées dans des musées français.