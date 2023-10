VIDÉO - Centenaire de Disney : les étonnantes origines normandes du père de Mickey

Il était une fois un Américain au nom célèbre qui puisait ses origines à Isigny-sur-Mer. Eh oui, Walt Disney est Normand. Vous en doutez ? Face à cette question, les habitants restent dubitatifs. "Vous m'apprenez quelque chose", lance l'un d'eux, avant d'ajouter : "C'est une certaine fierté qu'un Normand soit devenu aussi célèbre".

Pour mieux comprendre les origines de Disney, un musée a été érigé en son honneur dans cette commune du Calvados grâce aux dons d'une fan qui a légué toute sa collection. Après avoir passé une petite porte, on y découvre plus de 3 000 objets dédiés à Mickey. "C'est l'accumulation qui fait le charme de cette collection. Et dans une pièce, on a essayé de reconstituer un bureau de dessinateur", explique le maire Eric Barbanchon, dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.