VIDÉO - Docteur Maboul : au cœur du drôle de championnat du monde organisé à Paris

Les règles du jeu sont les mêmes que celles que l'on connaît depuis l'enfance : extraire l'os rigolo et le cœur brisé, sans toucher les parois. Si le nez rouge s'allume, on a perdu, et l'arbitre veille à empêcher la triche. C'est la troisième édition de ce championnat, né au départ d'une blague potache. "Ça a commencé dans ma chambre avec une story Instagram : ' J'organise le championnat du monde de Docteur Maboul'", raconte Joachim Charlot, organisateur de l'évènement. "Il y a 16 potes qui se sont inscrits", se souvient-il, "et l'année d'après, on déjà était 64".