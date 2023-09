VIDÉO - "Énormément d’émotion" : 10 amis gagnent à l’EuroMillions... grâce au film "Les Tuche"

Un million d'euros grâce aux Tuche. En validant son ticket d'EuroMillions le 30 juin dernier, un ouvrier, qui joue une fois par mois pour ses neuf amis et lui, range son ticket sans forcément se préoccuper d'un possible gain. Et il l'oublie pendant deux mois. Jusqu'au mardi 5 septembre, alors que le film "Les Tuche" est diffusé sur TF1.