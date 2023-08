VIDÉO - "Je chante pour lui dire que je l'aime" : l'émouvant hommage de Julien Clerc à son frère

"Gérard, il a assisté à mes concerts depuis 50 ans, fidèlement, et jamais dans le jugement. Et vous savez, c'est agréable d'être admiré par son petit frère. Et si vous me permettez, je vais chanter", a poursuivi l'artiste avant d'honorer la mémoire de son "petit frère".

Pendant près de deux heures, Julien Clerc (Paul-Alain Leclerc de son vrai nom) a enchaîné des reprises de chansons françaises et ses grands succès devant des spectateurs conquis par cette représentation, aussi particulière pour eux que pour l'artiste. "Beaucoup d'émotion et en même temps beaucoup de gaité", réagit une fan dans le reportage de TF1 en tête de cet article, avant de poursuivre : "Comme disent les artistes 'show must go one',".