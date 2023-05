VIDÉO - Les œuvres spectaculaires de l'artiste sur sable Jben

"Sur la plage, on a un crayon, et on n'en a pas d'autre". Jben est un artiste pas comme les autres. Son support de prédilection n'est pas une feuille de papier, une toile ou une sculpture, mais un élément naturel, le sable, en bord de mer. Et à Royan, en Charente-Maritime, où il a choisi de s'exprimer ce jour-là, la marée l'oblige à terminer le portrait de 50 mètres de large qu'il doit réaliser en moins de quatre heures, commande d'un chanteur mondialement connu.

Surtout, il n'a pas le droit à l'erreur. Jben n'a qu'un seul essai, et ne pourra pas chiffonner sa page blanche, qui ne sera remise à zéro que lorsque l'océan remontera, dans quelques heures. "Il y a énormément de stress", concède-t-il. Comme un joggeur, l'artiste enchaîne les petites foulées, le souffle court et l'allure saccadée. "Je cours tout le temps après la marée", sourit-il. Alors, il a fallu ruser, créer lui-même certains objets qui lui permettent d'exprimer son art le plus précisément possible, et surtout sans prendre le risque qu'il soit croqué par les flots avant d'avoir été achevé.