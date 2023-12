VIDÉO - Miss France chaleureusement accueillie dans le village où elle a grandi

Ève Gilles est retournée ce mardi à Quaëdypre, le village du Nord dont elle est originaire. Une équipe de TF1 l'a suivie lors de ce moment fort en émotion.

À peine descendue du train, Miss France est déjà soumise à une séance improvisée de selfies. L'occasion pour elle de réaliser que sa vie a totalement changé. "Je m'en rendais un petit peu compte que j'étais miss France, mais là, je me dis ok, donc je suis vraiment Miss France, il y a vraiment des gens qui me soutiennent", commente-t-elle face à notre caméra.

Une vie chamboulée pour une toute jeune femme qui vient de vivre un marathon médiatique, mais qui rêve aussi d'un retour à la maison. "Ça me fait du bien, on se ressource. Je vais pour voir reprendre mon petit cocon familial, retrouver mes parents, mon chat, ma maison, mon lit. Ce sont des petits détails, mais au final, Paris, je ne connaissais pas du tout, donc ça fait du bien de revenir là où j'ai grandi", confie-t-elle à bord de la voiture qui la conduit vers son village de à Quaëdypre.

Et lorsqu'elle y arrive enfin avec l'écharpe de Miss France, Ève Gilles est accueillie chaleureusement. "Beaucoup d'émotion" pour elle : "Avoir les messages, c'est une chose, mais aller vers les gens, c'en est une autre", explique la jeune femme de 20 ans. Des habitants de Quaëdypre sont venus pour exprimer leur joie, et surtout leur fierté, car cette Miss France, c'est leur Miss France : "Elle a travaillé en usine, c'est vraiment quelqu'un de tous les jours qui est monté au sommet de la France. C'est un symbole de la France. On est très fiers", lance une femme. "C'est un honneur pour notre commune. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne verra qu'une fois", ajoute une autre.

Miss France devait ensuite parader dans l'après-midi dans les rues de son village pour une grande fête, juste après avoir embrassé ses parents.