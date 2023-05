REPORTAGE - Couronnement de Charles III : comment Londres se met à l'heure royale

Peu importe où vous posez les yeux, impossible d'y échapper. La date du royal couronnement approche, et à chacun son programme. "On organise une fête dans ma rue. La circulation sera bloquée, comme pour le jubilé de la reine", s'enthousiasme une passante dans le reportage de TF1 ci-dessus. "On le regardera à la maison avec mon fils William, il est absolument fan de la royauté", indique un autre.

Pour profiter de la fête plus longtemps, les pubs ouvriront deux heures de plus. Dans son café, Hassan s'attend à un week-end chargé. Il se fait livrer dès aujourd'hui 150 litres de lait : "Les gâteaux, les crèmes glacées, tout ce qu'on fabrique ici, on va en vendre au moins quatre fois plus", assure-t-il.