VIDÉO - Qui sont les pianistes des gares ?

Quelles sont les motivations de ces pianistes à venir jouer en gare ? "Ici, je viens d'abord chercher un vrai piano, justifie un de ces musiciens amateurs devant notre équipe. Et puis, je viens aussi pour les gens qui regardent, car il y en a un peu moins dans mon appartement." Romain, lui, ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous. Trois fois par semaine, il joue en gare. Et peu importe la température au sein du bâtiment ! "On se les pèle, il fait froid dans les gares", rigole ce serveur.