VIDÉO - "Un cri" : des fans de Johnny en larmes à l'écoute de sa chanson inédite

Six ans après la mort du taulier, sa voix unique résonne sur un titre inédit intitulé "Un cri". La chanson, dévoilée dans le 13H de TF1 ce jeudi, a été soumise en avant-première à quatre fans de Johnny. Regardez leurs réactions particulièrement émues.

À l'approche de la date anniversaire de sa disparition, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday revient dans l'actualité avec Un cri", un morceau inédit composé et réalisé par Yodelice, un des complices (guitariste-producteur) des dernières années du chanteur. L'ensemble, très rock, est publié vendredi chez Parlophone, label dans la galaxie Warner, dernière maison de disques de la star. Mais le 13H de TF1, qui a dévoilé en exclusivité ce titre ce jeudi, a donné la possibilité à quatre fans de Johnny une écoute en avant-première.

TF1

Comme on peut le voir dans le reportage en tête d'article, l'émoi est palpable chez ces quatre fans de l'éternelle "idole des jeunes". "Génial ! Quelle émotion", lance Christopne, aficionado de la première heure, submergé, en reposant son casque. "On dirait qu'il est toujours là", ajoute de son côté Bruno, un autre fan, la voix étranglée dans un sanglot.

"Pour moi, c'est son Cri à lui"

"Cela fait du bien d'avoir un inédit, d'avoir une nouvelle chanson, cela continue de le faire vivre", dit Nathalie, la troisième fan sollicitée. "Moi, ça ne me fait pas pleurer", ajoute de son côté Christelle, la quatrième. "Je suis super contente d'avoir pu partager ça, c'est une chance et cette chanson est très rythmée en plus. Pour moi, c'est son Cri à lui", conclut-elle.

"Un cri" date de février 2017, période où Johnny, qui vient d'apprendre qu'il est malade d'un nouveau cancer, "ressent un besoin de faire de la musique", selon le compositeur et producteur Yodelice, interrogé par TF1.

Chose rare, l'artiste pose sa voix sur une maquette, accompagné d'une guitare acoustique blues, alors que, d'habitude, il se met derrière le micro avec un groupe pour emballer un produit fini. Mais la chanson en restera à cette première ébauche, car elle ne s'inscrit pas dans le disque mis en route un peu plus tard, Mon pays c'est l'amour, réalisé par Yodelice, qui sortira à titre posthume en 2018. Ébranlé par la disparition de l'interprète de Allumer le feu, Yodelice laissera ce titre de côté. Jusqu'à ce que la ferveur intacte des fans le pousse à retravailler le morceau.