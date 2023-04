REPORTAGE - Week-end de Pâques : une chasse aux oeufs à la ferme

Une sortie printanière pour les familles et une joyeuse chasse aux œufs pour les enfants. Dans le village de Limersheim, dans le Bas-Rhin, comme partout en France, cette activité pour les enfants est une tradition pour Pâques. Dans la ferme Kieffer, Emmanuelle a d'ailleurs choisi cette année d'organiser une véritable chasse au trésor pour les habitants de la commune. À chaque enfant présent ce dimanche 9 avril, elle a distribué une petite carte avec une mission : ramasser deux œufs en plastique de chaque couleur, le plus vite possible.

Une fois les précieux objets ramassés, petits et grands peuvent alors les échanger contre des chocolats à l'accueil. Une initiative qui plaît à Limersheim. "C'est beaucoup plus chaleureux de faire ça dans un village, au calme et en famille", souligne l'un des participants dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.