Résistants : faire vivre leur mémoire

Gilles Glen et son association a créé un jeu d'énigme pour expliquer aux enfants les combats des résistants. Retrouvé par exemple des messages dissimulés dans les vélos, comme à l'époque. Une leçon déguisée en jeu pour que cette classe de CM2 comprenne comment des réseaux organisaient le passage de Juifs et de soldats français vers l'Espagne. Tout est vrai : le stratagème des résistants et les risques pris à l'époque.