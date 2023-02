VIDÉO - Les Enfoirés font leur révolution dans le clip de "Rêvons", leur hymne 2023

La chanson a été écrite et composée par Amir, Nazom et Nyadjiko. "À travers ce titre, nous avons essayé d’imaginer un monde dans lequel nous n’aurions plus besoin des Enfoirés. Fédérer autour d’une révolution positive est essentiel", explique l’ancien talent de "The Voice". Un téléchargement du single, c’est un repas pour les Restos du cœur. "Qu’est-ce qu’on attend pour la faire notre révolution ?", chantent les personnalités qui se produisent chaque année depuis plus de 30 ans au profit de l’association créée par Coluche.