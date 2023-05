VIDÉO - Retour de "HPI" sur TF1 : dans les coulisses du tournage

L'équipe de tournage s'est installée dans la région en novembre 2019. Depuis, elle y passe cinq mois par an. Les figurants et les équipes techniques sont à 95% recrutés sur place. Et certains décors sont loués à plein temps. C'est le cas de cette ancienne école à Lille, transformée en commissariat. Ce décor principal de la série est ce jour-là tranquille, mais il régulièrement pris d'assaut par les fans. "Quand on tourne, je suis le long de la fenêtre et je vois les gens s'agglutiner et me faire coucou... C'est un peu rigolo", sourit Audrey Fleurot.