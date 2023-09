VIDÉO - Retour du "Roi Lion" : dans les coulisses du casting des enfants stars de la comédie musicale

L’objectif, jouer le rôle de Simba et de Nala enfants. Deux rôles que se partagent sept garçons et sept filles. La maîtrise du chant, de la danse et de la comédie est demandée. Cela ne semble pas effrayer ces enfants. Les parents observent, un peu épatés, l’évolution de leurs enfants. À deux mois de la première, ils découvrent la scène et tous les réglages techniques.