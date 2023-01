Gina Lollobrigida : la mort d'une actrice au charisme étincelant

Star française puis internationale, les productions hollywoodiennes se l'arrachent. Les paparazzis s'affolent et Gina Lollobrigida subit les pires interviews, comme le montre la vidéo de TF1 en tête de cet article. Actrice lassée d'être dénudée dans la plupart des productions, elle finira par s'affranchir. En 1973, elle abandonne définitivement les écrans et devient photographe. Artiste douée, femme indépendante souvent réduite à sa beauté, elle aura marqué le cinéma des années 50 et 60 par son charisme.