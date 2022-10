Retrouvailles autour d'une "Plancha"

"C'était une vanne sur le premier opus. On était tous tellement amusé qu'on a tous dit à Éric : on va faire la suite et ça s'appellera Plancha", confie Guillaume de Tonquédec. "Barbecue" avait réuni 1,6 million de spectateurs. Si "Plancha" remporte le même succès, il n'est pas exclu de retrouver d'autres accessoires de cuisson au cinéma.