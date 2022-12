Nouvel An à Paris : musique, horaires, feu d'artifice… Tout savoir pour ne rien rater du spectacle

Pour accueillir cet événement, un dispositif de sécurité renforcée sera déployée par la préfecture de police de Paris. Le stationnement sera interdit, ainsi que la circulation de véhicules. Les forces de l'ordre organiseront en outre des pré-filtrages du public, avec des fouilles notamment. Et tout le weekend, la vente d'alcool à emporter et la consommation seront interdits. Il sera enfin possible de se rendre gratuitement jusqu'aux Champs-Élysées, la région ayant mis en place pour le weekend des métros, RER et Transiliens gratuits, toute la nuit.