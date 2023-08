VIDÉO - Charles III en France : "Formidable !", Bordeaux s'impatiente d'accueillir "your Majesty"

Une autre habitante conseille d’ailleurs à Charles III d’aller faire un tour dans les vignobles de la région. Le nouveau programme n’a pas encore été dévoilé mais on sait déjà que le roi et la reine Camilla seront reçus à la mairie de Bordeaux. "La salle sera décorée pour être à la hauteur de la réception que nous leur réservons", précise le maire EELV Pierre Hurmic, surpris en plein cours d’anglais par les caméras de TF1. Mais aucun risque d’être lost in translation avec Your Majesty, qui parle également très bien le français.