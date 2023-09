VIDÉO - Charles III en France, la première visite d'État d'un des plus francophiles des Britanniques

Aucun doute, le roi Charles III aime la France, avec un goût prononcé pour sa gastronomie. En 1992, on se souvient de son plaidoyer pour les fromages français, contre la bureaucratie de Bruxelles. Humour british, accent charmant, la France tombe à son tour sous le charme du prince de Galles. Voyage glamour avec Diana au Festival de Cannes et dix ans plus tôt à Bordeaux, pour inaugurer une exposition d'art britannique.