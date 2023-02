"Chère Mamie" : une lettre écrite par Charles III à 6 ans bientôt vendue aux enchères

Le vendeur dit n’avoir "absolument aucune idée de la manière dont son grand-père s’est procuré la lettre du roi Charles". "C’est l’une des nombreuses choses qu’il a gardées. Il y avait aussi des menus royaux, une invitation à un bal au château de Balmoral pour sa femme Audrey Stockdale, un mot signé par la reine mère et un livret de la messe en souvenir de George VI le 21 octobre 1955", détaille-t-il. Une copie du discours de Noël d’Elizabeth II figurait aussi dans la boîte. Autant d’objets "rares et remarquables" pour la maison d’enchères qui estime le mot du petit prince de Charles entre 2000 et 3000 livres (soit de 2200 à 3400 euros). Les potentiels acheteurs ont jusqu’au 7 mars pour économiser.