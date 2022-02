Elizabeth II souhaite que Camilla devienne "reine consort", en quoi ça consiste ?

Mais que signifie au juste le terme "consort" ? Issu du latin "consors" – qui partage le sort – il désigne la communauté de biens qui existe entre deux personnes. En droit constitutionnel anglais, ce mot s'applique au mari ou à la femme d'un souverain régnant. Une reine consort, c'est-à-dire seulement "épouse de roi", partage généralement le rang et le statut social de son mari, mais ne détient pas les pouvoirs politiques et militaires du roi.

Par opposition, une reine régnante, qui tient sa couronne de ses droits personnels comme la reine Élisabeth Ire et la reine Victoria, est une reine à part entière, dotée de tous les pouvoirs d'un monarque et qui le plus souvent est devenue reine en héritant du trône à la mort du précédent monarque.

Aujourd'hui, le terme consort n'est plus du tout utilisé pour la femme d'un roi, mais il s'est conservé dans l'expression prince-consort pour désigner dans la presse l'époux des reines en titre.