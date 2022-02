Elizabeth II veut que sa belle-fille Camilla devienne "reine consort" quand Charles sera roi

Le Daily Mail, le journal britannique le plus diffusé, approuve en clamant que "Camilla DEVIENDRA reine". Pour le Mail, la déclaration de la reine "met fin à des années de spéculation" et "d'incertitude" sur le futur rôle de Camilla et balaie les rumeurs quant à une possible abdication du prince Charles pour son fils William.

La décision, note le tabloïd britannique, représente "le signe le plus clair non seulement du soutien indéfectible de la reine à sa belle-fille, mais la preuve de son affection durable pour la femme qui a apporté le bonheur à son fils aîné".

Le principal tabloïd conservateur, rival du Mail, The Sunday Express, fait état d'un "cadeau du Jubilé de platine de la reine à Charles". Le Sunday Times a aussi souligné que le geste de la reine a mis fin à "des années de controverse et de confusion" sur le futur rôle de Camilla lorsque son mari prendra le trône.