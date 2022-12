Charles III ému, Louis taquin à la messe… Premier Noël sans la reine chez les Windsor

Disséqué jusqu’à plus soif par la presse britannique, le discours du roi faisait la Une des journaux les plus populaires du royaume ce lundi matin. Avec un même avis : cette première adresse à la nation a fait carton plein. Le Daily Express le surnomme déjà "King of caring", le roi de la bienveillance. The Sun opte pour "King of Hearts", le roi des cœurs – comme un clin d’œil à sa défunte épouse Diana elle aussi appelée reine des cœurs. Le tabloïd choisit pourtant une photo pleine page de Kate qui "scintille". Car plus que le règne naissant du souverain, c’est l’ensemble des Windsor que ce week-end a semblé remettre sur les rails.

Les médias britanniques s’accordent pour dire que Charles III fait un sans-faute depuis son accession au trône. Mais son succès est essentiellement familial. Lui qui se bat depuis plusieurs mois pour restreindre le noyau de la monarchie à ses héritiers directs a trouvé en William et Kate ses relais parfaits, adeptes comme la vieille garde du "never complain, never explain". "Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer". Ne comptez pas sur eux pour réagir aux polémiques médiatiques qui secouent leur clan.