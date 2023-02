"Je ne savais pas qu’il était puceau" : la première amante du prince Harry sort du silence

"Ce n’était pas prémédité et je ne savais pas qu’il était puceau", poursuit-elle, indiquant qu’elle n’a plus parlé à Harry depuis cette fameuse soirée. Sasha Walpole rappelle qu’elle a "gardé le secret pendant 21 ans". Ni sa mère, ni ses amis présents au pub ce soir-là n’ont jamais parlé non plus. Elle regrette ne pas avoir été informée que leur brève liaison serait développée dans Le Suppléant, carton incontesté en librairies. Et tient le duc de Sussex pour responsable de sa sortie médiatique. "Je n’aurais jamais rien dit s’il ne l’avait pas mis dans son autobiographie", insiste-t-elle. Elle explique avoir pris les devants pour livrer son histoire aux médias avant que les médias ne le fassent pour elle.

Rappelons tout de même qu’au Royaume-Uni, ce genre de scoops se monnaie souvent au prix fort. Alors plus on a à dire, mieux c’est pour son portefeuille. Aujourd’hui mère de deux enfants, celle qui a abandonné son travail avec les chevaux pour une pelleteuse de chantier a encore quelques révélations royales à excaver. La preuve, elle faisait encore la Une du Sun ce lundi avec de nouveaux éléments.