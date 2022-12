Mort d’Elizabeth II, Harry et Meghan, le cas Andrew : 2022, nouvel "annus horribilis" pour les Windsor

Adepte du "never complain, never explain" - "ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer" - Charles III a repris le flambeau royal avec succès. Avec un seul objectif : maintenir à flot une monarchie de plus en plus contestée. La mort de sa mère a entraîné un jeu de chaises musicales des titres ainsi qu’une modification de la loi pour augmenter le nombre de "counsellors of state", les conseillers d’État qui peuvent remplacer le souverain pour certaines tâches en cas d’incapacité. De quoi mettre un peu plus sur la touche les deux princes déchus Andrew et Harry qui ne travaillent plus pour la Firme.