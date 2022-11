Un membre de la maison royale britannique démissionne après un incident raciste

Dans un tweet, Ngozi Fulani raconte avoir été interpellée dix minutes après son arrivée par une personne qu'elle désigne comme "Lady SH", qui lui a "touché les cheveux pour voir (son) nom sur (son) badge". Elle ajoute qu'après avoir expliqué qu'elle était là comme représentante de son association basée à Londres, son interlocutrice lui a demandé : "Non, mais d'où venez-vous en Afrique ?".

Elle a continué d'insister quand Ngozi Fulani lui a répondu être Britannique. "Non, mais d'où venez-vous vraiment ? D'où est-ce que votre peuple vient ?", aurait-elle insisté. Ngozi Fulani explique n'avoir pas su que répondre ni que faire. "Je ne pouvais pas le dire à la reine consort, et c'était un choc pour moi comme pour les deux autres femmes (à mes côtés), nous sommes restées abasourdies et muettes".