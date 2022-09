REGARDEZ - À Buckingham, le roi Charles III s'offre un bain de foule... Et même une bise

L'image fera sans aucun doute le tour du monde. Le roi Charles III serrant les mains des nombreux Britanniques devant les portes du palais de Buckingham à Londres. Bien loin de la distance instaurée naturellement par sa mère Elizabeth II. Dès sa sortie de la voiture le transportant avec la reine consort Camilla, le souverain de 73 ans s'est approché de la foule massée derrière des barrières. Et à la surprise générale, il a échangé quelques mots, adressé des saluts de la main, aux cris de "God Save the King !" ou parfois de l'hymne britannique. Encore plus insolite : durant ces échanges, le roi s'est laissé embrasser sur la joue par une dame - qui a même osé poser son bras sur son épaule - sans même esquisser un pas de recul.