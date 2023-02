Netflix prépare un film sur l’interview qui a précipité la chute du prince Andrew

Le film Scoop transposera à l’écran ce que Sam McAlister a déjà révélé dans un livre du même nom. Journaliste pour l’émission "Newsnight" de la BBC, elle y détaille les coulisses de cette interview désastreuse pour le fils préféré d’Elizabeth II. De la manière dont elle a réussi à convaincre le principal intéressé au tournage en lui-même. La jeune femme sera interprétée par Billie Piper, le prince Andrew sera joué par Rufus Sewell. Déjà aux prises avec la famille royale sous la perruque de Margaret Thatcher dans The Crown, Gillian Anderson incarnera Emily Maitlis. Celle qui a questionné le duc d’York devant les caméras pendant plus d’une heure. Keeley Hawes, la star de Bodyguard, sera elle l’ancienne secrétaire privée du prince, Amanda Thirsk. Un projet qui ne devrait pas aider à réchauffer les relations entre Netflix et les Windsor, glaciales depuis la diffusion de la saison 5 de The Crown.