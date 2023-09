VIDÉO - Visite de Charles III en France : les secrets d'une organisation millimétrée

Ils auront d'abord droit à un concerto de violon, puis le dîner d'État aura lieu dans la célèbre galerie des Glaces. Il n'y a que le Président de la République qui est autorisé à organiser des repas ici. Mercredi midi, une immense table de 62 mètres de long et de 1,5 mètre de large sera installée dans la pièce. Les couples présidentiel et royal seront bien sûr installés au milieu, avec vue sur les jardins. Les invités veilleront à respecter quelques usages avec le roi. "On ne lui serre pas spontanément la main, sauf s'il vous la tend, ce qui peut arriver. Un petit signe de tête respectueux, et puis ensuite attendre un peu que lui lance la conversation", explique Laurent Stefanini, ancien chef du protocole à l'Élysée.