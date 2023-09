VIDÉO - Sénat, ping-pong, bistrot... Une visite tambour battant pour Charles et Camilla

L'ambiance était bien plus solennelle quelques heures plus tôt. Comme à chaque grande occasion, les cavaliers de la Garde républicaine étaient présents au Sénat pour accueillir le roi. Le souverain est venu s'adresser aux parlementaires. Debout pour Sa Majesté, les députés et les sénateurs ne se réunissent tous ensemble que rarement. Dans son allocution, Charles III a appelé la France à se battre avec lui pour le climat.