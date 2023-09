VIDÉO - De l'Arc de Triomphe à Versailles, une première journée chargée pour Charles III

Invités de marque et tapis rouge à Versailles (Yvelines), ce mercredi soir. Smoking obligatoire pour les hommes et robe longue pour les femmes. Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant ou la superstar Mick Jagger étaient assis à la table de Charles III et Camilla. Un dîner pour l'histoire et une famille royale qui fascine toujours autant. Le roi souhaitait marcher dans les pas de sa mère, en se rendant en France.