VIDÉO – Sa drôle de façon de manger des tartes, son premier mot : les petits secrets de Guillaume Musso

L’auteur francophone le plus lu de sa génération était l’invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mardi 19 mars. L’occasion pour Hélène Mannarino de dresser le portrait hors norme de l’écrivain star.

Il a grandi avec un poster de Michel Platini dans sa chambre mais c’est dans les affiches de cinéma qu’il a puisée son imagination. Auteur francophone le plus lu de sa génération, Guillaume Musso est aussi discret que son succès est phénoménal. L’écrivain de 48 ans, qui publie Quelqu’un d’autre après une pause d’un an, a vu ses petits secrets dévoilés par Hélène Mannarino dans "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mardi 19 mars.

C’est un reproche que me fait ma femme Guillaume Musso sur sa manière de manger des tartes

Derrière sa plume avide de mystère, se cache un homme doté d’un grand sens de l’humour dont le premier mot jamais prononcé va vous surprendre. Adepte des imitations et des blagues téléphoniques, il adore aussi faire des mimiques pour faire signe qu’il comprend les locaux lorsqu’il voyage à l’étranger. Alors qu’il n’en est rien ! Vous ne verrez jamais Guillaume Musso porter autre chose que du bleu marine ou du noir. Faites attention à ses pieds, car le romancier est un avide collectionneur de chaussures.

Mais sa plus grande richesse, c’est sa famille. À commencer par celle qu’il constitue avec son épouse, leur fils de 10 ans et leur fille de 6 ans. Un noyau solide qui le taquine sur sa barbe pas rasée ou sur son étrange habitude de ne jamais manger la pâte des tartes. "C’est un reproche que me fait ma femme", s’amuse-t-il. L’intégralité de son portrait est à découvrir dans la vidéo en tête de cet article.