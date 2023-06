"HPI" : Bruno Sanches, itinéraire d'un comédien attachant

Grâce à sa mère, femme de ménage, le jeune Bruno s'intéresse aux arts de la scène et passe des castings. Il commence sa carrière à l'âge de 9 ans, en tournant dans des spots publicitaires. Il décide alors de prendre des cours d’art dramatique et décroche des petits rôles au cinéma (Soleil de Roger Hanin, Le plus bel âge de Didier Haudepin) et à la télévision (Une femme d’honneur, PJ).

En 2003, Bruno Sanches décide de parfaire son jeu d’acteur en intégrant le prestigieux Cours Florent. Durant sa deuxième année, il manque de mourir en se brisant la nuque lors d'une acrobatie. "Ma colonne, mes disques ont explosé et ma moelle épinière s'est sectionnée", a-t-il confié sur France Inter en avril dernier. Il confesse même avoir vécu une expérience de mort imminente "Je suis sorti de mon corps ! C'est très étrange, ça peut paraître bizarre pour plein de gens, il y a certainement des explications scientifiques. Mais, de fait, je me suis vu, il n'y avait plus d'espace temps puis je suis revenu à moi".