"Je ne suis pas encore tiré d'affaire" : six mois après son agression, Salman Rushdie s'exprime pour la première fois

"Je m’assois pour écrire et il ne se passe rien ; j'écris, mais c'est un mélange de vide et d’âneries, des choses que je rédige et que j'efface le lendemain", confie l'écrivain dans l'entretien au New Yorker. "Je ne suis pas encore tiré d'affaire", estime-t-il en prévenant son intervieweur, l'écrivain David Remnick : "Le PTSD existe, vous savez", laissant entendre qu'il souffre lui-même de stress post-traumatique (TSPT en français, PTSD en anglais, NDLR).