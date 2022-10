VIDÉO - Salon du Chocolat : Clémence de "Koh-Lanta" et Marghe de "The Voice" dans des robes à croquer

"On est partis sur un chocolat et des couleurs bruts", nous détaille ce dernier. "Il y a du chocolat noir du Cameroun à 60% à l’extérieur, ensuite du chocolat au lait à 42%, puis du chocolat blond, cuit avec de la poudre de lait ; et enfin du chocolat blanc assez classique." Pas besoin d’en rajouter, on a déjà l’eau à la bouche. "Vous savez si j’aurais le droit de la manger à la fin ?", demande l’aventurière, visiblement ravie du résultat.

Pendant que Clémence prend la pose pour les photographes, on aperçoit Marghe, la gagnante de "The Voice" 2021, en pleine séance de maquillage. Sous nos yeux, elle va enfiler une robe conçue par Pascal Brunstein, le meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie, papa de la marque de chocolat ronds Oacao, qui a travaillé en famille avec les stylistes Maud et Nathan Brunstein.