Saut à ski : le grand frisson de l'été !

Mais pour sauter, un bon niveau de ski est exigé. Le synthétique est une surface moins rapide que la neige, mais le risque de chute reste le même à l'arrivée. "Si on est mal équilibré, on peut tomber sur les fesses ou on peut glisser (...) ça secoue un tout petit peu, mais ça va", affirme Luc Claret Tournier, moniteur du Ski Club des Contamines-Montjoie.