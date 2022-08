"Sauvée" par la musique, Louane se confie sur le deuil de ses parents

Cette carrière à l'envol fulgurant lui a permis aussi de trouver une échappatoire au moment où la jeune femme perd ses deux parents. "J'ai été très bien entourée, et je me suis beaucoup enfermée dans le travail, parce que j'avais besoin de faire autre chose. Le fait de pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée, ça m'a vachement sauvée", explique-t-elle. "Cela a retardé les choses en termes de deuil évidemment, je pense que j'ai éclaté un peu plus tard, mais sur le moment, ça m'a donné de la force, m'a tenue en place, m'a permis d'avancer". Même s'il a été plus tardif, le deuil a aussi été "vraiment plus doux".