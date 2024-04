VIDÉO - Saviez-vous que Marc Lévy partageait la même passion secrète que David Beckham ?

L’auteur français le plus lu au monde était l’invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mardi 9 avril. L’occasion pour lui de se faire tirer le portrait une deuxième fois par Hélène Mannarino, venue avec un paquet d’archives familiales de la star de la littérature.

Il s’était déjà prêté à l’exercice. Mais Marc Lévy n’avait pas encore révélé tous ses secrets. Invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi 9 avril, l’auteur français le plus au monde s’est fait dresser le portrait par Hélène Mannarino. S’il adore coudre, passer du temps dans son potager ou l’humour des Monthy Python et Mister Bean, la dernière obsession de l’écrivain est plutôt inattendue. Car quand il n’écrit pas, il s’amuse à monter des Lego. Il a d’ailleurs chez lui une pièce spéciale, renommée Legoland, où il s’adonne à cette passion qu’il partage avec le footballeur David Beckham.

Vous avez pris la collection de mes plus moches photos Marc Lévy

"Ça m’a fait plaisir ! J’ai vu le reportage où sa femme se foutait de lui, je me suis senti beaucoup moins seul", s’amuse Marc Lévy, étonné de découvrir à l’écran une photo de lui avec l’une de ses œuvres en Lego. "Je sais qui vous a envoyé cette photo", lance-t-il, présentant presque ses excuses pour le gilet qu’il y porte, premier d’une longue série de clichés dénichés par Hélène Mannarino. "Vous avez pris la collection de mes plus moches photos", lui réplique l’auteur, apportant quelques précisions sur le look qu’il arbore sur l’une d’elles. "On avait fait le concours ce jour-là de celui qui aurait le pull le plus moche et j’avais gagné", dit-il.

Lui qui ne sait pas garder les surprises n’aurait sans doute pas réussir à jouer le même tour à ses proches.