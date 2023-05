VIDÉO - Scorsese, DiCaprio et De Niro réunis pour une montée des marches de légende à Cannes, regardez

L'image a donné des frissons à plus d’un cinéphile. Le mythique réalisateur américain Martin Scorsese, 80 ans, a monté les marches du Festival de Cannes ce samedi soir entouré de ses deux acteurs fétiches, Robert De Niro, 79 ans, et Leonardo DiCaprio, 48 ans, au générique de son nouveau film intitulé Killers of The Flower Moon, présenté hors compétition.

En regardant ces trois monstres sacrés du Septième art, difficile de ne pas songer à tous les chefs-d'œuvre partagés. Avant ces retrouvailles, Martin Scorsese avait dirigé Robert De Niro à neuf reprises. Il y a eu bien évidemment Taxi Driver, Palme d’or sur la Croisette en 1976, Raging Bull, Les Affranchis, Casino et plus récemment The Irishman.