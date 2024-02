Sébastien Soulé : BAC Nord, de ripou à innocent

CONFIDENCES – Sébastien Soulé était policier à la BAC Nord de Marseille. Accusé de racket et de trafic de stupéfiants avant d'être innocenté, il raconte le cauchemar qui a failli le détruire.

Policier à la BAC Nord de Marseille, il courait, depuis 8 ans, après les flagrants délits. Jusqu'au jour où tout s'arrête brutalement. Sébastien Soulé est soupçonné de se livrer à du racket et du trafic de stupéfiants, comme 17 de ses collègues. Autant de policiers accusés d'êtres des ripoux. Le matin du 12 octobre 2012, sa vie bascule.

Il a vécu l'enfer et la honte pendant plus de dix ans. L'histoire de Sébastien Soulé a inspiré le film BAC Nord. Cette BAC de Marseille a été démantelée en 2012 après des accusations de racket et de trafic de stupéfiants. Au fur et à mesure, l'affaire s'est dégonflée. Comment a-t-il vécu tout ça ? Comment va-t-il aujourd'hui ?

