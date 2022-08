Sempé, le père du Petit Nicolas est mort

Un certain Petit Nicolas paru dès les années 50 sous-forme de feuilleton dans un journal belge avant d'entamer une carrière internationale et cinématographique. Enfant adopté par une famille désargentée et sévère, Sempé quitte l'école au début de l'adolescence. Il sera livreur de bicyclettes, représentant de dentifrice en poudre avant que son crayon ne décide enfin de son destin. Avec une ironie diffuse, il nous permettait de supporter cette vie en nous plongeant dans une enfance éternellement insouciante.