VIDÉO - "C'est une discipline militaire" : le plus grand gagnant à un jeu télévisé révèle comment il est devenu millionnaire

Bruno Hourcade est le plus grand vainqueur de l'histoire des jeux télévisés en France. En participant à l'émission "Les 12 coups de midi", sur TF1, de janvier à octobre 2021, il parvient à devenir millionnaire. Il détaille cette victoire auprès d'Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit".

Le million d'euros après neuf mois de participation à un jeu télévisé. De janvier à octobre 2021, Bruno Hourcade, alors âgé de 29 ans, parvient à répondre aux questions du jeu "Les 12 coups de midi" sur TF1. Le 25 septembre 2021, il atteint le million d'euros de gain. Une première en France. "Ça n'était jamais arrivé d'emporter plus d'un million d'euros dans un jeu télé en France", reconnait effectivement Bruno Hourcade, auprès d'Audrey Crespo-Mara, dans "Sept à Huit".

Des victoires grâce à une "discipline militaire"

Mais ces victoires quotidiennes pendant neuf mois, contre 756 candidats différents, ne se sont pas obtenues sans méthode. Car si ce diplômé d'une école de commerce a pu compter sur sa très bonne culture générale, il a également révisé, en faisant notamment des fiches. "C'est une discipline militaire", soutient Bruno Hourcade en souriant.

"Je me suis dit qu'il y avait des choses évidentes de la culture qu'il faut connaître : les capitales du monde, les chefs-lieux de départements... Et en fait, j'ai un esprit très méthodique, c'est-à-dire que j'adore les listes. Et les chefs-lieux de départements, c'est génial, parce qu'il y a un numéro. Du coup, on peut les apprendre à la suite, on peut les visualiser sur une carte", donne-t-il en exemple.

"En histoire, je me faisais des fiches par couleur : les personnages en jaune, les lieux en vert, etc... Et comme j'ai une mémoire très visuelle, lorsqu'on me parlait d'un sujet, je visualisais la fiche, c'est-à-dire que je me rappelais où il y avait les mots en jaune, en bleu et j'arrivais comme ça à me dire 'ah oui, c'était telle année, telle personne'", explique-t-il.

Cette méthode a permis d'exercer une excellente mémoire, "que je travaille depuis toujours", rappelle Bruno Hourcade. "Je lis énormément, je fais beaucoup de jeux, tout le temps, des quiz, etc... Parce que finalement c'est un muscle, le cerveau, comme un autre. En tout cas, je le travaille depuis des années", image-t-il.

Mais ce travail n'empêche pas le champion d'avoir certains domaines de prédilections. "J'aime beaucoup tout ce qui est 'culture pop' on va dire, donc le cinéma, les séries, la musique. Et après, j'ai aussi des thèmes un peu plus de niche. La mythologie grecque, c'est ma grande passion", décrit Bruno Hourcade. A contrario, il reconnait facilement échouer à répondre dès que les questions touchent la cuisine. "Ce sont un peu mes grosses lacunes, il faut que je me mette à la cuisine", sourit-il.