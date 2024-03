VIDÉO - "Sept à Huit" : du diagnostic à l'entrée au collège, les rares confidences de Samuel Le Bihan sur sa fille, atteinte d'autisme

Samuel Le Bihan s'est confié face à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" ce dimanche. Il évoque avec émotion les progrès de sa fille de 12 ans, atteinte d'autisme. "Elle m'étonne tous les jours", confie celui qui a été bouleversé par l'annonce de son entrée au collège.

Parler de sa fille atteinte d'autisme, Angia, 12 ans, qu'il élève seul, le bouleverse. Si Samuel Le Bihan a pris la parole devant la caméra de Sept à Huit, ce dimanche, dans une interview à retrouver en intégralité ci-dessus, ce n'est pas pour se faire plaindre, mais pour aider d'autres parents d'enfants autistes. Pour son engagement auprès d'eux depuis des années, notamment au travers de la création de la plateforme "Autisme Info Service" en train de devenir un service public à part entière, l'acteur se verra d'ailleurs remettre le 2 avril prochain la légion d'honneur.

"Ça m'émeut énormément, je ne l'aurais pas pensé", confie-t-il face à Audrey Crespo-Mara, évoquant "la volonté d'être utile et la sensation d'avoir collaboré à quelque chose, d'avoir fait progresser."

"Le handicap soit vous le fuyez..."

C'est en 2018, avec la publication de son livre "Un bonheur que je ne souhaite à personne", que Samuel Le Bihan a révélé être papa d'une petite fille atteinte d’autisme. "C'est cruel le moment où vous découvrez que votre enfant est différent", confie-t-il ce dimanche face à Audrey Crespo-Mara.

"C'est l'été, je la vois jouer avec d'autres enfants, vous savez les bébés, ils prennent un marteau et ils comprennent tout de suite qu'on tape avec, mais elle est là, elle regarde s'il est chaud ou froid, comment il brille avec la lumière", se souvient-il, précisant qu'à cette époque "elle doit avoir un an et demi" et qu'il "comprend qu'à sa façon d'aborder le monde, elle ne connecte pas de la même façon". À l'annonce du diagnostic, l'acteur dit avoir été dans un premier temps "assez pragmatique". Il explique notamment s'être dit "bon, il va falloir s'organiser, on va faire face" avant d'être envahi par une "grande tristesse". Et de préciser : "pas pour moi, pour elle, pour cette petite fille pour qui ce sera beaucoup plus difficile que pour les autres".

"Le handicap, soit vous le fuyez, soit vous le prenez à bras-le-corps, mais ce n'est pas du bout des doigts", estime-t-il, évoquant par la suite avec tendresse les progrès observés chez sa fille au fil des années. "Le pédopsychiatre nous a orientés vers des personnes spécialisées, des éducateurs, des orthophonistes, pour l'amener à s'alimenter, à communiquer, à avoir plus d'échanges sociaux et elle va apprendre à se nourrir et elle va arriver jusqu'à l'école, elle va arriver à se faire des amis, elle joue de moins en moins seule dans la cour", explique encore le papa d'Angia.

"Sa quête perpétuelle, c'est d'être acceptée", alors la petite fille développe à l'époque "ses propres stratégies" pour essayer "de tisser des liens avec les gens qui la respectent le plus".

"Elle est épatante"

C'est "bouleversé", qu'il explique avoir reçu à l'époque l'annonce de son entrée au collège : "déjà qu'elle aille en école primaire moi je n'y croyais pas du tout, je voyais ça comme quelque chose d'impossible et je me disais 'le collège, on ira jamais', et un jour on fait des bilans et tout d'un coup ils parlent du collège". Il l'est encore en repensant à "d'où on vient". Et de détailler : "une petite fille qui mange pas, qui parle pas, qui sait même pas lire une émotion sur le visage de quelqu'un, une intention, qui ne fait pas la différence entre un sourire ou des larmes, qui est complétement dans sa bulle et qui va aller maintenant en cinquième".

Tout en nuançant sur le fait que "c'est pas forcément facile tous les jours", il estime "avoir beaucoup de chance" d'avoir un enfant qui a "énormément progressé", qui "prend sa place" et "arrive à avoir des bonnes notes". Et de conclure : "elle est épatante, elle fait des trucs incroyables et elle m'étonne tous les jours".