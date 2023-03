VIDÉO - "Ça ne s'arrête jamais" : Florent Pagny se confie sur son combat contre le cancer dans "Sept à Huit"

"Tout ce que vous avez envisagé est balayé, et vous entrez dans une spirale médicale, ça redistribue les cartes". Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2022, Florent Pagny annonçait sur Instagram souffrir d'un cancer du poumon, qui le contraignait à annuler la tournée de ses soixante ans. Depuis cette annonce, les équipes de Sept à huit ont rencontré le chanteur à trois reprises, pour évoquer avec lui son combat contre la maladie et l'histoire de sa reconstruction, entre Paris et la Patagonie.

En juin dernier, c'est d'abord chez lui, dans les Yvelines, que le chanteur s'était confié devant les caméras. Sans cheveux, ni barbe, les yeux cachés par des lunettes aux verres teintés, Florent Pagny disait alors se sentir "plutôt très bien". Et pour cause, les médecins venaient de lui annoncer qu'il affichait "100% de rémission" pour son cancer.

"La première fois, c'était presque gros comme un kiwi, après deux chimios j'avais une noisette, et après j'ai eu quand même quatre chimios et un mois et demi de rayons. J'ai eu confirmation hier, apparemment, toutes les cellules mauvaises sont mortes, la tumeur a complètement disparu".