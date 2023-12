VIDÉO - "Sept à Huit" dans les pas d'Ève Gilles, Miss France 2024 : "Je ne vais pas mâcher mes mots"

Son destin a basculé il y a tout juste une semaine, au petit matin du dimanche 17 décembre à Dijon. Comme toutes celles qui l’ont précédée, Ève Gilles a vécu une première semaine à cent à l’heure, entre marathon médiatique, retrouvailles avec ses proches et rencontres déjà marquantes. Une équipe de "Sept à Huit" a suivi les débuts prometteurs d’une reine de beauté qui dira toujours "ce qu’elle pense".

Elle s’appelle Gilles, Ève Gilles. C’est dans la même voiture que celle conduite par James Bond dans le film Docteur No que Miss France 2024 a paradé dans le village près de Dunkerque qui l’a vue grandir. Quaëdypre, une bourgade de 1500 habitants qui en comptait sans doute un peu plus ce mercredi 20 décembre pour le retour de l’enfant du pays. Quatre jours plus tôt, la jeune femme de 20 ans décrochait la couronne en direct sur TF1 devant plus de 7,5 millions de téléspectateurs. "Je suis vraiment très émue de voir autant de monde ici, présent pour moi", sourit pour "Sept à Huit" la Nordiste qui "ne compte plus" les selfies faits avec des inconnus.

Je savais que ma fille allait gagner Edith Gilles, la mère de Miss France 2024

Aussi à l’aise devant un smartphone que face à un objectif professionnel, Ève Gilles a basculé dans un tourbillon médiatique aux airs de tsunami. Celui provoqué par la vague de haine née sur des réseaux sociaux en colère de voir une jeune femme à la morphologie fine et aux cheveux courts devenir Miss France 2024. En interview, la reine de beauté n’échappe pas aux questions sur ces critiques et son look, inédit dans l’histoire du concours de beauté. Même le président Emmanuel Macron est monté au créneau pour la défendre face au cyberharcèlement.

Alors au terme de sa tournée des télévisions et des radios, Ève Gilles finit par laisser entrevoir son caractère. "Ça me gave", répète-t-elle sur le plateau de "Quotidien", encouragée par Yann Barthès. "Au moins, ça met les choses au clair tout de suite. D’une manière générale, je trouve que je suis franche et que je ne cache pas les choses. Si à un moment, j’ai quelque chose à dire, je le dirai. Je ne me cacherai pas derrière un titre. Je ne vais pas mâcher mes mots et je dirai ce que je pense", promet Miss France 2024. Une honnêteté héritée de ses proches, qui suivent le nouveau destin de leur fille dans la presse.

Invitée : Eve Gilles, la nouvelle Miss France moderne et contemporaine Source : Quotidien, deuxième partie

"Je savais que ma fille allait gagner", martèle Édith, sa mère qui "ne pouvait que croire" en sa benjamine, petite dernière d’une fratrie de trois sœurs. "Nous, on a une philosophie : ne jamais participer à quelque chose pour participer. Le but, c’est de gagner", insiste Bruno, son père. Il y a aussi Colette et Marc, ses grands-parents paternels, qui louent le bon coup de fourchette de leur Miss, n’en déplaise aux grincheux. Cette parenthèse de bonne humeur dans le Nord s’est accompagnée d’autres moments suspendus pour Ève Gilles.

En l’espace de 48 heures, Miss France 2024 sera allée à la rencontre d’enfants hospitalisés, aura été accueillie par la famille Miss France lors d’un déjeuner, puis aura pu échanger avec Tony Estanguet, président du Comité des Jeux olympiques de Paris 2024. Un dernier rendez-vous qui débouchera sur un autre. En juillet prochain, Ève Gilles aura l’honneur de participer au relais de la flamme olympique avant le début de la compétition. Elle qui partageait avec nous son souhait d’assister aux épreuves d’équitation n’a sans doute jamais été aussi proche de son rêve.