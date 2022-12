VIDÉO - "Harry & Meghan" sur Netflix : une nouvelle bombe lâchée sur la famille royale

Il faut dire que la bande-annonce de cette série, publiée mardi, met déjà le feu aux poudres. On y voit Harry lancer, avec un air dramatique : "Personne ne connaît toute la vérité. Nous, nous la connaissons". C'est bien une bombe que le couple vient de lâcher sur la couronne ; elle provoque déjà bien des remous. En Une du très sérieux journal The Times, comme des tabloïds populaires, la presse et de nombreux Britanniques condamnent cet étalage des affaires familiales. "Je pense que c'est une grave intrusion dans la nature et la culture britannique et surtout dans la famille royale", affirme un Londonien dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. "Ils ont choisi d'aller vivre en Amérique, c'est leur choix donc ils devraient juste se taire", assure à son tour une passante.

Toutefois, la curiosité risque d'être plus forte. "J'ai envie d'entendre leur version, je vais regarder", admet une jeune fille. La plateforme de vidéos aurait déboursé 100 millions d'euros pour ses projets avec le couple déchu. Mais selon Richard Fitzwilliams, expert de la royauté, au-delà de l'argent, Harry et Meghan ont une autre motivation. "Le couple est profondément rancunier. Ils sont en train de se venger pour la façon dont ils estiment avoir été traités", explique-t-il. Pourtant, lors de la mort de la reine, Harry et William s'étaient affichés côte à côte avec leurs épouses. Une image totalement impossible à présent