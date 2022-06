VIDÉO - "Les années 1980, c’est fun !" : à la rencontre des (très) jeunes fans de "Stranger Things"

À l’intérieur, la plateforme a mis le paquet en recréant plusieurs décors déjà cultes. On retrouve d’emblée l’appartement de la famille Byers, où le jeune Will, prisonnier du Monde à l’envers, communique avec Joyce, sa mère, par l’intermédiaire des lettres lumineuses, accrochés au mur. On a même croisé une platine 33 tours et un téléphone filaire, rendez-vous compte ! Au sous-sol, les visiteurs débarquent dans le rutilant Starcourt Mall, avec ses couleurs pop et ses bornes d’arcade vintage. À chaque niveau, des goodies en pagaille, t-shirt, peluches, rollers en ligne et autres gadgets à l’effigie des personnages. Attention tout de même aux prix, les parents pourraient se fâcher encore plus fort que le Démogorgon en découvrant le ticket de caisse.

Comme chaque saison, Stranger Things s’appuie sur une B.O. qui regorge de tubes qui cartonnaient à une époque où la plupart de ses spectateurs n’étaient pas nés. C’est encore le cas cette saison avec "Running Up That Hill", le hit de la chanteuse anglaise Kate Bush qui cartonne depuis un mois dans les charts et sur les plateformes de streaming. "J’aime bien l’ambiance de cette chanson", confirme Emma. "C’est une période dont mon père m’a parlé, il m’a fait écouter des musiques quand j’étais petite. J’aime aussi beaucoup la façon dont les gens étaient habillés."